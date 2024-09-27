В Сербии сделали неутешительный прогноз по окончании войны: в Украине уже ответили

Пользователи возмущены словами сербского лидера

Союзник Владимира Путина президент Сербии Александр Вучич, который высказывался об Украине, рассказал, сколько в нашем государстве будет длиться война. Он считает, что это продлится еще 10 лет.

Вучич говорит, что война закончится по корейскому сценарию, то есть мирным урегулированием существующей линии фронта. Об этом он заявил в интервью TV Informer.

По словам президента Сербии, все эти десять лет будет борьба за каждый город и деревню, а после конфликта просто заморозят.

"В конце концов наступит мир, запишите это, я впервые говорю это публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию", – сказал Вучич.

Украинцы в сети прокомментировали заявление Александра Вучича. Люди отрицательно отреагировали на его слова.

Пользователи пишут, что война может закончиться через 10 лет, если умрет лидер Кремля Владимир Путин. А другие отметили, что через 10 лет у обеих сторон нет ресурса для войны.

Также в комментариях высказались, что война вроде бы закончится к новому году. И наша страна вернет Крым.

Отношения Сербии и Украины — что известно

Сербия не является страной ЕС и поддерживала санкции против России. В то же время, Сербия и не поддержала агрессию Кремля против Украины.

Несмотря на это, Сербия передавала гуманитарную помощь Украине. В частности, в конце августа 2023 было передано 14 грузовиков для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

А также ранее "Телеграф" писал, что Сербия косвенно причастна к усилению обороноспособности Украины. В нашу страну через третьи страны попали сербские снаряды на сумму 800 миллионов евро.