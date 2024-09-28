Дали гораздо больше, чем США: Боррель опроверг заявления о недостаточной помощи Украине от ЕС

ЕС предоставил Украине всех видов помощи более чем на 130 млрд евро

Заявления относительно якобы недостаточной помощи Украине со стороны Европейского Союза, звучащие во время президентской предвыборной кампании в США, неправдивы. ЕС первым начал помогать Украине и сделал для нее очень много как в военном, так и в гуманитарном и финансовом планах.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН, сообщает "Укринформ". В частности, Боррель упрекнул США в том, что суммарная помощь Украине от ЕС значительно больше, чем от Вашингтона.

"После начала вторжения мы впервые оказали военную помощь Украине. И это не мало. Я слышал одного из американских кандидатов, который сказал, европейцы не делают свою часть. Хорошо, но все, что мы делаем для Украины – в военном, экономическом, финансовом, гуманитарном измерениях – это больше вас. Это уже более 130-ти миллиардов евро. Да, военная часть все еще меньше (американской), но это все же 45 миллиардов евро, что не является малой суммой. Понятно, что без помощи Америки Украина не могла бы сопротивляться. Но 45 миллиардов – это немалая сумма в измерении военной помощи", – сказал он.

Кроме того, подчеркнул Боррель, ЕС принял около пяти миллионов беженцев из Украины. Также Украина получила статус кандидата в ЕС, что до войны, по его словам, считалось "немыслимым" в ближайшее время.

Отметим, что экс-президент Дональд Трамп на своих предвыборных митингах и в заявлениях СМИ неоднократно говорил, что ЕС якобы помогает Украине меньше, чем США. Именно это вызвало законное возмущение у европейских стран.

Ранее "Телеграф" показывал самые яркие мемы после встречи Трампа и Зеленского. Не обошли в них и фильм "Один дома".

В пятницу, 27 сентября, кандидат в президенты США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. И он постарается закончить войну в Украине выгодно для обеих сторон конфликта.