Синоптики рассказали о погоде в октябре: чем он порадует и ждать ли заморозков

В этом году осень в Украине очень мягкая

Сентябрь баловал украинцев теплом и солнцем, в большинстве регионов Украины такая погода сохранится и на выходных, но в 8 областях резко похолодает. А вот в октябре температура воздуха в Украине прогнозируется выше нормы.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, средняя месячная температура воздуха в октябре 2024 года ожидается на уровне 7-13 градусов тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Количество осадков прогнозируется в пределах нормы. Ожидается, что их будет 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм.

В целом, средняя месячная температура воздуха в Украине в октябре составляет +6 +13 градусов, в Карпатах местами 4-5 градусов тепла. При этом, обычным явлением для начала октября являются заморозки.

По прогнозу сайта Wisemeteo, который дает долгосрочный прогноз, октябрь будет теплым. Например, в Киеве, самая низкая температура за весь месяц ожидается ночью 8 сентября — 6 градусов тепла. Самые высокие градусы будут в начале месяца. В Украине и столице будет становиться все прохладнее, но резких похолоданий не ожидается.

Ранее "Телеграф" детально рассказывал о погоде в Украине в субботу, 28 сентября. Часть страны продолжит наслаждаться теплом и солнцем — днем местами воздух прогреется до +31 градуса.