На выходных резко похолодает в восьми областях: где ждать дождей

Температура ощутимо снизится

Сентябрь в Украине был теплым и солнечным, заканчивается он тоже хорошей погодой, но не везде. Последние выходные месяца будут дождливыми и холодными в западных областях.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, в субботу, 28 сентября, дожди пройдут во всех западных и Житомирской областях. Их будут сопровождать грозы. Ночью синоптики обещают +13 +18 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 24-28 градусов тепла, в на западе будет свежее — 21-27 градусов с отметкой "плюс".

В воскресенье, 29 сентября, дожди охватят еще большую территорию Украины. Кроме областей, где они были в субботу, осадки прогнозируются также в Киевской, Винницкой и Черниговской областях. Ночью будет 10-18 градусов выше нуля. Днем в восьми западных областях резко похолодает, там будет всего от +10 до +16 градусов, на остальной части страны +20 +28.

Стоит отметить, что ранее синоптики прогнозировали, что 29 сентября в Украину придет похолодание. Однако теплые дни еще будут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде на пятницу, 27 сентября. В четырех областях Украины будет небольшой дождь, на остальной территории страны — облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха поднимется до 28 градусов.