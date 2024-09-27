Местами до +31 и лишь в одной области дожди: какая погода будет в Украине в субботу 28 сентября

Местами будет довольно жарко

В субботу, 28 сентября, в большинстве областей Украины ожидается аномально теплая и сухая погода. Благодаря активному поступлению теплых воздушных масс с юго-востока, температурный фон в нашей стране прогнозируется на достаточно высоком уровне. Днем местами воздух прогрееется до +31 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Так, по его словам, последняя суббота сентября порадует украинцев стабильной и теплой, а кое-где даже жаркой погодой. Исключение коснется лишь западной части страны, где местами ожидаются осадки.

Погода в Украине в субботу, 28 сентября

В западных областях ночью местами пройдут небольшие дожди. Днем ожидаются умеренные осадки, местами грозы. Ветер южный с переходом на западный, 5 — 10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +21…+26 °С. В Карпатах ночью +8…+13 °С, днем +15…+20°С.

В северных регионах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 °С, днем +25…+30 °С.

В центральных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днем +26…+31 °С.

В южной части и в Крыму прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 °С, днем +26…+31 °С.

В восточных областях осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днем +23…+28 °С.

Напомним, из-за аномально теплой погоды в Украине в конце сентября зацвели деревья. В Днепре цветет груша, а в Херсоне — каштаны. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать в комментариях такую природную аномалию.

Следует отметить, что цветение некоторых растений вторично (обычно осенью) встречается все чаще. Такое поведение объясняется тем, что аномально теплая погода осенью "обманывает" растения, провоцируя повторное цветение. Ученые утверждают, что причиной повторного цветения именно каштанов является преждевременный сброс листьев, вызванный поражением вредителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине серьезно изменится погода. Уже в ближайшие выходные погода в Украине начнет меняться с теплой и солнечной, на более прохладную и осенью. Однако до конца устойчивого понижения температуры воздуха еще далеко.