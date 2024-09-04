Бабье лето не только осенью: климат продолжит удивлять украинцев

Погода уже не будет прежней

Глобальные климатические изменения повлияли на погодную картину Украины. В частности на протяжении года стало больше периодов, которые можно назвать "бабьим летом".

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух в разговоре с "Телеграфом": В Украине аномальная "осень": метеоролог дала прогноз и удивила по поводу бабьего лета.

Она отметила, что подобные периоды характеризуются кратковременным повышением температуры воздуха после наступления климатической осени, когда температура уже опустилась ниже +15 градусов.

"Здесь нельзя сказать, что тепло исчезает. Напротив, оно не исчезает. Обратите внимание, что у нас такие периоды, количество летних дней в переходные сезоны, существенно растет", — сказала она.

Она предположила вспомнить, что в конце марта или в апреле уже были периоды с температурой в 25-30 градусов, что может подойти под определение "бабьего лета". Кроме того, она также напомнила, что даже зимой в Украине были периоды, когда случались грозы.

Таким образом эксперт отмечает, что жаркие периоды не ушли, а их наоборот стало больше.

Как сообщалось ранее, глобальные климатические изменения происходят медленно, но уже заметны даже в Украине. Так например, в NASA отчитались, что 22 июля 2024 стало самым жарким днем за всю историю наблюдений и дальше будет только хуже.