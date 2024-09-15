Когда Россия хочет завершить войну: Буданов назвал год и причины

Есть две проблемы, которых Россия хотела бы избежать

Россия хотела бы завершить войну до конца 2025 – начала 2026 года своей победой. Это связано с тем, что летом 2025 года у страны-агрессора начнутся серьезные проблемы в экономике и появится необходимость мобилизации.

Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов, пишет "Интерфакс-Украина". По его словам, проблемы в России будут, поскольку объединятся как финансово-экономический фактор, так и социально-политический.

"2025-й год для них, рубеж 25-го – начало 26-го – он для них ключевой., они на далекое, скажем так, будущее, которое можно прочесть, – это горизонт от 30-ти лет, – выпадают вообще из возможности видеть в России сверхдержаву, к чему они стремятся", — сказал Буданов.

Начальник ГУР добавил, что в России прогнозируют негативное влияние на экономику. Так, примерно в период лета 25-го года оно начнет быть очень ощутимым для их страны.

При этом все чаще от России звучит вопрос недобора в армию. В то же время, социально-психологическое состояние населения также повлияло на усилия Украины по переносу боевых действий на территорию России, вглубь нее.

"В этот период (летом 2025 года – ред.) они столкнутся с дилеммой – либо объявят мобилизацию, либо каким-то образом надо немного уменьшать интенсивность боевых действий, что для них может быть, в конце концов, критическим", – добавляет Буданов.

Глава военной разведки Украины, ссылаясь на российские документы, отметил, что в случае отсутствия российской победы к концу 2025 года в мире остаются только две сверхдержавы – США и Китай, а места РФ там не будет.

"Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать – это региональное лидерство, а это их не устраивает", — подытожил Буданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что военный Николай Мельник сказал, закончится ли война в Украине в 2025 году.