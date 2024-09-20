Замов Буданова уволили без его ведома: что известно о чистках в Минобороны

Источники "Телеграфа" также рассказали интересное

В СМИ распространяется информация, что министр обороны Рустем Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. Он планирует дальше масштабные кадровые "чистки".

Об этом сообщили собеседники Украинской Правды в Минобороны. "Телеграф" опросил и свои источники, которые также подтвердили увольнение заместителей Буданова.

По словам одного из источников УП, увольнение заместителей главы ГУР произошло около недели назад. С самим Будановым решение об увольнении не соглашалось. По мнению собеседника УП, такое решение – не инициатива самого министра. Другой источник отметил, что министр обороны Рустем Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников.

Также в сети активно курсирует неподтвержденная информация, что в Офисе президента планируется отставка самого Кирилла Буданова. Однако источники "Телеграфа" опровергли эту информацию.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зеленский провел обновление состава Ставки Верховного Главнокомандующего. В нее вошли новые министры, которые недавно заняли свои должности в Правительстве.