Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва о встрече Трампа и Зеленского:

Почему Трамп "изменил" свою точку зрения по Украине и что это значит?

1. Как и в случае с заявлениями о негативном отношении к Украине, немедленном отзыве посла и вмешательстве в американские выборы, решение Трампа встретиться с Зеленским — это предвыборная политтехнология.

2. После громких заявлений республиканцев и непродолжительной паузы появилось очень четкое и однозначное заявление Камаллы Харрис, которое было растиражировано единственным месседжем, наиболее четко сформулированным МакФолом: "Харрис за демократию и Украину, а Трамп за Путина и диктатуру". Что важно — это был единственный голос всех возможных продемократических спикеров, к которым присоединились интеллектуалы, по типу Харари.

3. Что произошло дальше, можно только догадываться, но с большой долей вероятности можем предположить, что либо на Трампа надавили спонсоры и старейшины партии (это уже было в марте, между прочим, когда разблокировали пакет помощи Украине) или же экспресс-опросы показали, что своими заявлениями Трамп только вредит сам себе. Не исключено, что одновременно сыграли оба фактора. Для этого Трамп вынужден был отыграть назад и сделать прохладную формальную встречу.

4. Важно, что после встречи с Зеленским, Трамп продолжил свою мантру о том, что только он остановит Третью мировую (читай ядерную) войну, а при Харрис она обязательно произойдет. Иными словами, его стратегическая линия до выборов, судя по всему, будет строиться на игре в то, что при нем Путин не применит ядерного оружия. Параллельно мы видим, что в России, напротив, идет нагнетание. И, например, вчера власти РФ объявили по школам еженедельник учений, а что делать при ядерной угрозе.

5. За всем этим частично потерялся план победы. Пока мы слышим слова большой поддержки, но вместе с тем единственное действие на которое пошел Байден — размораживает 7 млрд помощи, не предусматривающей дальнобойное оружие. Расчеты на скорые решения Байдена, который благодаря обещанию разрешить вступление Украины в НАТО войдет в историю, не оправдались.

6. Результаты поездки Зеленского в США точно нельзя рассматривать в черно-белых тонах. В силу многих обстоятельств, часто не связанных с Украиной, Украина стала одним из факторов избирательной кампании в США. Но и здесь не следует переоценивать эту роль. Сегодня уже главная тема: Трамп "съехал" с ответа на вопрос о создании рабочих мест и в очередной раз не прошел фактчекинг по заявлениям о своем прошлом.

7. Нашими главными проблемами были и остаются внутренняя фрагментация и отсутствие диалога, а также полное игнорирование мировых процессов (жизнь в глобусе Украины). И без решения этих проблем мы не сможем двигаться вперед.

Источник: Facebook Вадима Денисенко