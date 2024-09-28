На скільки вистачить любові Трампа до України

Вибори наближаються

Кандидату в президенти США Дональду Трампу швидше за все підказали змінити своє ставлення до України. Однак не виключено, що нову лінію він дотримуватиметься лише під час виборів.

Про це розповів ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко у розмові з "Телеграфом": Трамп мовчить про головне: висновки за підсумками зустрічі Зеленського у США

Він висловив теорію, що хтось серед політика пояснив, що антиукраїнська риторика відштовхне американців українського і, можливо, навіть польського походження. При цьому в умовах, коли кандидати мають практично однакові шанси на перемогу, вирішити результат виборів може кожна тисяча голосів.

Огризко вважає, що саме через це Трамп різко заговорив про те, що президент України Володимир Зеленський є його другом і що він захоплюється Україною. При цьому не минуло й тижня, як політик заявляв, що Україну вже повністю зруйновано.

"Тут треба розуміти його психотип. Але я думаю, що головну роль відіграли ті люди, які його переконали, що це абсолютно безглуздо. Така позиція (антиукраїнська, — ред.), вона для нього є програшною насамперед у контексті виборів", — сказав ексглава МЗС.

Колишній дипломат також додав, що у разі перемоги Трамп може знову різко змінити риторику. Водночас він наголосив, що сумнівається в тому, що кандидат від республіканців будь-коли стане щиро проукраїнським.

Як повідомлялося раніше, Зеленський та Трамп провели зустріч 27 вересня. Після годинної розмови політики зробили кілька спільних заяв про необхідність досягнення миру, до того ж кандидат у президенти США пообіцяв приїхати до України.