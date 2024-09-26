Атака на миллионы: РФ ударила "Кинжалами" по Украине, сколько ракет могли нести МиГи

В Украине прогремело несколько взрывов

Днем 26 сентября Россия атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". По данным мониторинговых пабликов, в Хмельницкой области слышали целый ряд взрывов. Это может означать, что для удара враг использовал сразу несколько носителей одновременно.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о носителях и самой ракете "Кинжал".

МиГ-31К

В 10:00 мониторинговые паблики сообщили об взлете российского МиГа и угрозе удара гиперзвуковым оружием. В ВС ВСУ не уточняли количество поднятых в небо бортов, однако мониторинговые паблики сообщили о пуске, а спустя несколько минут еще об одном. В Хмельницкой области, где расположен аэродром Староконстантинов, по предварительным данным услышали два взрыва. При этом, важно отметить, что МиГ-31К способен нести только 1 ракету и поражать ею цели на расстоянии до 2000 километров. Это означает, что для внезапной атаки противник задействовал сразу несколько бортов одновременно.

Позже ситуация повторилась и в Хмельницкой области услышали еще несколько взрывов. Всего было использовано не менее 4 ракет, а значит, возможно, и 4 борта МиГ-31К.

"Кинжал"

Ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал", вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Стоимость атаки

По данным Forbes, гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долларов и выше, а это значит, что на атаку 26 сентября Россия могла потратить около 40 миллионов долларов (1,6 миллиарда гривен).

Напомним, ранее мы писали о том, что РФ массово атаковала дронами Украину в ночь на 26 сентября.