Устраивают лакшеры вечеринки и имеют гражданство США: как выглядят и где находятся дети Виталия Кличко

Дети Виталия Кличко удались ростом в отца

Действующий мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко всегда держал личную жизнь под занавесом приватности и мало рассказывал о жене и детях. Известно, что он расстался с экс-избранницей в 2022 году. В браке Виталия Кличко и Натальи Егоровой родилось трое детей: два сына и одна дочь.

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас дети Виталия Кличко, сколько им лет и как они выглядят. Также мы узнали, где они учатся и вспомнили их скандальную вечеринку.

Дети Виталия Кличко — что известно

Старший сын мэра Киева Егор-Даниэль родился в 2000 году. У него гражданство США и некоторое время проживал в Майами. Он также окончил обучение в одном из престижных университетов в Лондоне. Рост Егор-Даниэль удался у отца — у него рост 2,02 метра. Также он занимается баскетболом.

Младшего сына Виталия Кличко зовут Максим. Он родился в 2005 году. Сейчас ему 19 лет. Он учился в частной школе в Великобритании. У него гражданство США. Также два года назад поступил в частную школу Taft School в Америке. Кстати, рост Максима Кличко — 215 см.

Единственную дочь Виталия Кличко зовут Елизавета-Виктория. Она обучается в университете в Амстердаме. Выросла она также за границей и имеет гражданство США. Сейчас девушке 22 года. Она, как и все члены ее семьи, занимается спортом – плаванием.

Скандал с детьми Виталия Кличко

В апреле 2024 года сеть облетела видео вечеринки детей мэра Киева. На кадрах сын и дочь Виталия Кличко на Smart Brabus (стоимость которого, по данным СМИ, 45 тысяч долларов) закупаются в магазине крепким алкоголем, а затем устраивают вечеринку дома и делают коктейли. Елизавета на видео демонстрирует свои прелести и хвастается дорогими брендами. Вероятно, вечеринка проходила в Гамбурге, в доме, где проживает экс-жена Виталия Кличко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит и где находится экс-дружина Виталия Кличко Наталья. Мы также поделились, сколько лет они прожили вместе.