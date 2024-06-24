Девятка-Кличковоз и бандитская классика: на каких авто ездили братья Кличко в 90-х

С ростом успехов на ринге и увеличением гонораров, автопарк братьев начал расширяться

В 1990-е годы автомобильная промышленность Украины пережила серьезный кризис после распада СССР, и личный автомобиль все еще был пределом мечтаний для многих. В начале 90-х, когда братья Кличко делали свои первые шаги в мире профессионального бокса, их финансовое положение было далеко от роскошного.

Виталий и Владимир, как и многие молодые спортсмены того времени, вынуждены были довольствоваться скромными средствами передвижения, которые были им по карману. Итак, что известно о первых автомобилях известных братьев.

Виталий Кличко

Первым автомобилем Виталия Кличко стал подержанный ВАЗ-2108, известный как "Лада Самара". Эту машину он приобрел на собственные заработанные средства, и в те времена она считалась довольно престижной.

По мере роста спортивных достижений и финансового благополучия, автопарк братьев Кличко начал расширяться. Значительным шагом вперед стало приобретение Jeep Grand Cherokee. Виталий отмечал разительный контраст между отечественным и зарубежным автопромом, сравнивая американский внедорожник с самолетом из-за обилия электронных функций.

Сегодня меру Киева принадлежит Land Rover Discovery 2013 года выпуска. Он предпочитает большие машины, потому что в маленькие, по его же словам, ен помещается.

Владимир Кличко

Владимир впервые познакомился с вождением в раннем детстве. В возрасте пяти лет он сидел на коленях у военного водителя в армейском внедорожнике ГАЗ, управляя им на территории аэродрома. Отец братьев Кличко служил в военно-воздушных силах, и за ним был закреплен автомобиль с водителем. Свой первый личный автомобиль Владимир приобрел в 19 лет, в 1995 году. Это была новая модель ВАЗ-2109, купленная на деньги, заработанные боксерскими выступлениями. Для молодого спортсмена того времени такая машина считалась практически эталоном.

С ростом спортивных достижений и славы, финансовое положение боксера значительно улучшилось, и стали поступать выгодные рекламные предложения от компаний автомобильной индустрии. В этот этап карьеры Владимира часто видели за рулем множества элитных авто, включая модели таких престижных брендов, как Rolls-Royce, BMW, Mercedes, Lexus и Jeep. Определить точно, какие из этих роскошных машин были предоставлены спонсорами, а какие приобретены лично спортсменом, довольно сложно. В 2010 году он заключил рекламный контракт с Mercedes, и уже добрый десяток лет является лицом компании.

Ранее "Телеграф" писал, какими были любимые тачки Александра Усика в разные годы его карьеры. Он собрал впечатляющую коллекцию машин, от бюджетных седанов до роскошных внедорожников и суперкаров.