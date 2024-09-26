Нардепа Дмитрука могут экстрадировать в Украину: Генпрокуратура начала подготовку

Нардепу уже избрали меру пресечения

Генпрокуратура Украины готовит материалы для экстрадиции народного депутата Украины Артема Дмитрука, который сбежал за границу и скрывается от органов правосудия. Правоохранители уже установили его местонахождение.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины. Стоит отметить, что в ОГП не раскрывают имени фигуранта, однако, по данным "РБК-Украина", речь идет именно об Артеме Дмитруке.

"Офис Генпрокурора сотрудничает с международными партнерами по выдаче народного депутата Украины для привлечения его к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Указывается, что материалы для экстрадиции нардепа готовятся в рамках сотрудничества с "иностранным государством" (само государство не называется, однако по последней информации о местенахождении нардепа, речь может идти о Великобритании). В Генпрокуратуре отмечают, что Дмытрук сейчас скрывается от органов правосудия, но его местонахождение уже установлено. Также ему уже избрали и меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 августа в Офисе генпрокурора сообщили об объявлении подозрения Дмитруку по делам об избиении военнослужащего в Киеве и избиении полицейского в Одессе. Сам он после этого заявил, что "власти продолжают охоту на несогласных с режимом".