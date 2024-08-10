Отбил ее у киевского бизнесмена: как выглядит экс-жена Виталия Кличко и как долго они прожили в браке (фото)

В браке у пары родилось трое детей: два сына и дочь

Модель Наталья Егорова, бывшая жена Виталия Кличко, как и его дети, давно живут за границей, но они поддерживают связь онлайн. Еще до начала войны, супружеская пара жила в разных странах, поскольку Виталий развивал карьеру в Украине, а его жена — в Германии. По итогу, сохранить брак на расстоянии им не удалось.

"Телеграф" выяснил, как сейчас выглядит бывшая супруга мэра столицы Наталья Егорова и где она сейчас. Также мы узнали, как познакомилась пара и сколько им удалось прожить официально в браке.

Как выглядит экс-жена Виталия Кличко и где она сейчас

50-летняя Наталья Егорова живет в Германии и вернулась к модельному бизнесу, который ранее пришлось оставить, поскольку она посвятила себя детям. Она отметила, что успеха можно достичь в любом возрасте, главное заниматься любимым делом и получать удовольствие от возраста.

На своей странице в Instagram она делится с аудиторией своими увлечениями, публикуя также личные кадры. Женщина часто путешествует, занимается йогой и модельным бизнесом. Осенью прошлого года она посещала Украину в составе немецкой делегации, которая помогала украинским детям, пострадавшим от войны.

Экс-жена Кличко Наталья Егорова

Известно, что дети Виталия Кличко и Натальи также живут за границей, но в разных странах. Их младший сын учится в США, старший в Великобритании, а дочь — в Нидерландах. В одном из интервью мэр Киева отметил, что очень скучает по детям, поскольку видел их до войны, но они часто общаются онлайн.

Наталья Егорова с тремя детьми

Наталья Егорова

Как Виталий Кличко познакомился с женой и почему они расстались

Виталий, как и его экс-супруга Наталья, с детства занимались спортом. Кличко сначала кикбоксингом, а с 1995 — профессиональным боксом, а Егорова — гимнастикой, но позже увлеклась модельным бизнесом.

Познакомилась пара в 1995 году и поначалу Наталья не сильно принимала ухаживания спортсмена, хотя отметила, что с первого взгляда "увлеклась его силой". Но Виталий был очень настойчив и сумел покорить сердце Наталии, отбив ее у киевского бизнесмена. В 1997 году они официально связали себя узами брака, не устраивав пышных торжеств.

Наталья Егорова и Виталий Кличко

В 2000 году Егорова родила Виталию сына Егора-Дэниела, в 2002 году у них родилась Елизавета-Виктория, и в 2005 году — сын Максим. Во время ответственных боев супруга всегда была рядом и поддерживала Виталия, даже когда в 2013 году он завершил карьеру боксера и ушел в политику. Наталья была в "тени" мужа, занимаясь в тот период детьми и пением.

Виталий Клично с женой Натальей и детьми

Осенью 2013 года их семья пережила тяжелый период, потому что хакеры заявили, что взломали почту боксера и обнаружили в ней переписки с другими женщинами. Тогда Наталья сохранила самообладание и стойкость, решив сохранить семьи и не реагировать на скандал.

Экс-жена Виталия Кличко Наталья

Летом 2022 года стало известно, что Виталий и Наталья разводятся спустя 25 лет брака. Мэр Киева отметил, что причиной расставания стало то, что у них с женой отличаются интересы и живут они в разных странах, строя жизнь по отдельности. Это решение было обоюдным и они смогли сохранить нормальные отношения.

Наталья и Виталий Кличко, фото: Getty Images

"Телеграф" писал ранее, как выглядит супруга экс-нардепа Олега Ляшко. Как долго они вместе и сколько у них детей.