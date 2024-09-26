Учился с Саакашвили, работал с Азаровым и стал самым молодым президентом: каким Порошенко был в молодости

26 сентября экспрезидент отмечает свой день рождения

Петр Порошенко – один из самых известных украинских политиков и бизнесменов. Мы помним его как основателя корпорации "Roshen" и пятого президента Украины. Однако его путь бизнесмена и общественного деятеля начался еще в молодости. А раньше мы рассказывали, каким был в молодости Валерий Залужный.

Сегодня, 26 сентября, он отмечает свой 59-й день рождения. "Телеграф" решил выяснить, каким был Петр Порошенко в молодости и вспомнить, какие должности он занимал.

Детство и юность Петра Порошенко

Будущий президент Украины родился 26 сентября 1965 г. в Болграде Одесской области. Его отец работал с городской сельхозтехникой, а позже стал депутатом Винницкого областного совета, а мама была главной бухгалтером в управлении сельского хозяйства. Учился в школе в городе Бендеры в Молдове, ведь семья переехала туда, когда Петр был маленьким.

Также проходил военную службу в Советской армии. Учился в университете имени Тараса Шевченко почти одновременно с Михаилом Саакашвили. Занимался дзюдо и стал кандидатом в мастера спорта.

Петр Порошенко в армии

Петро Порошенко і Михайло Саакашвілі

Жена Петра Порошенко

Петр Порошенко познакомился с будущей женой Мариной на дискотеке в общежитии. Тогда она была студенткой второго курса медицинского университета. Они поженились в достаточно юном возрасте. Кстати, Марина Порошенко старше мужа на 3 года. В браке родилось четверо детей – Алексей, Михаил, Александра и Евгения.

Фото: Жизнь/Украинская правда

Кстати, в этом году Петр Порошенко выложил нежное фото с женой Мариной. "Лучшее начало дня рождения. После твоего поцелуя есть силы и горы сдвинуть!" — написал в посте экс-президент.

Бизнес Петра Порошенко

Собственный бизнес Петр Порошенко начал с продажи какао-бобов. В 90-е он приобрел несколько кондитерских предприятий, а позже объединил их в группу "Рошен". Именно так он заработал свой первый миллион.

Политическая карьера Петра Порошенко

В политику Петр Порошенко ушел в 1998 году. Тогда он стал членом фракции СДПУ(о) в ВРУ. В 2000 году он создал фракцию "Солидарность", а позже — одноименную партию, которая впоследствии вошла в Партию регионов.

В 2001 году партия "Солидарность" вошла в блок Виктора Ющенко "Наша Украина". Петр Порошенко стал руководителем избирательного штаба. В этот период он также входил в группу по интересам вместе с Николаем Азаровым. Однако дружеские связи разорвались после Евромайдана.

Когда окончилась "Оранжевая революция", Петр Порошенко хотел стать премьер-министром. Однако эту должность заняла Юлия Тимошенко. Тогда она подписала секретное соглашение с Ющенко. Порошенко стал секретарем СНБО, но подал в отставку из-за обвинений в коррупции.

Петр Порошенко также занимал должность министра иностранных дел (2009-2010 гг.) и министра экономического развития (2012 г.). В 2014 году он отказался войти в правительство Арсения Яценюка. В том же году баллотировался в президенты Украины и был избран в первом туре.

Петр Порошенко (до президентства Владимира Зеленского) – самый молодой президент Украины. Этот пост он занял в 48 лет. В каденции Петра Порошенко и его активного участия Украина получила Томос о создании единой поместной православной церкви в 2019 году.

Сейчас Петр Порошенко возглавляет партию "Европейская солидарность". Он признался, что планирует снова баллотироваться в президенты, но после победы Украины в войне.

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