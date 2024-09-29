Влаштовують лакшері вечірки і мають громадянство США: як виглядають і де перебувають діти Віталія Кличка

Діти Віталія Кличка вдалися ростом в батька

Чинний мер Києва та ексбоксер Віталій Кличко завжди тримав особисте життя під завісою приватності і мало розповідав про дружину та дітей. Відомо, що він розлучився з ексобраницею у 2022 році. У шлюбі Віталія Кличка та Наталії Єгорової народилося троє дітей: два сини і одна донька.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз діти Віталія Кличка, скільки їм років і як вони виглядають. Також ми дізналися, де вони навчаються і пригадали скандальну їхню вечірку.

Діти Віталія Кличка — що відомо

Старший син мера Києва Єгор-Даніель народився у 2000 році. Він має громадянство США і деякий час проживав у Майамі. Він також закінчив навчання в одному з престижних університетів у Лондоні. Зростом Єгор-Даніель вдався в батька — він має зріст 2,02 метри. Також він займається баскетболом.

Молодшого сина Віталія Кличка звати Максим. Він народився у 2005 році. Зараз йому 19 років. Він навчався у приватній школі у Великій Британії. Він має громадянство США. Також два роки тому вступив до приватної школи Taft School в Америці. До речі, зріст Максима Кличка — 215 см.

Єдину доньку Віталія Кличка звати Єлизавета-Вікторія. Вона навчається в університеті в Амстердамі. Виросла вона також за кордоном і має громадянство США. Зараз дівчині 22 роки. Вона, як і всі члени її сім'ї, займається спортом — плаванням.

Скандал з дітьми Віталія Кличка

У квітні 2024 року мережу облетіло відео вечірки дітей мера Києва. На кадрах син і донька Віталія Кличка на Smart Brabus (вартість якого, за даними ЗМІ, 45 тисяч доларів) закупляються в магазині міцним алкоголем, а потім влаштовують вечірку вдома і роблять коктейлі. Єлизавета на відео демонструє свої принади і хвалиться дорогими брендами. Ймовірно, вечірка відбувалася в Гамбурзі, у будинку, де мешкає ексдружина Віталія Кличка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає і де перебуває ексдружина Віталія Кличка Наталія. Ми також поділилися, скільки років вони прожили разом.