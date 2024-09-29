Комбриг 72 ОМБр, которая защищает Угледар, уволен: что известно

Комбриг поблагодарил солдат за службу

Командир знаменитой боевой 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев полковник Иван Винник был уволен со своей должности.

Информация об этом была опубликована 29 сентября на странице "72 ОМБр ім. Чорних Запорожців" в Facebook. Сам Винник выразил свою благодарность солдатам и коллегам:

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! От лета 2022 до сегодня — я имел долгий и непростой путь. Но он не был тяжелым, потому что преодолевал я его не один. Рядом была верная и мотивированная команда.

Спасибо каждому и каждой за ваше терпение, волю и силы. Спасибо, что слушали, слышали, говорили, предлагали. Спасибо за совместную борьбу. Спасибо, что были рядом. Я это очень ценю".

Отметим, что на прошлой неделе ОК "Север" заявляло, чтоВинник назначен на высшую должность "с целью продвижения по службе и для передачи боевого опыта".

"Под его руководством бригада прошла непростой путь, однако достойно держала определенные ей направления обороны.

Сначала был Бахмут, затем Угледар, где в январе-феврале 2023 года бригада смогла отразить одно из крупнейших наступлений за время российско-украинской войны", — говорилось в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что заместителей начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова уволили без его ведома.