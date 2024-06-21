После громкого скандала: Зеленский назначил нового начальника УГО, кто им стал

"Телеграф" рассказал, что этому предшествовало

В пятницу, 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Морозова на должность начальника Управления государственной охраны. Его назначили вместо Сергея Рудя.

Соответствующий указ №361/2024 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Морозова Алексея Владимировича начальником Управления государственной охраны Украины", – говорится в документе.

Датированный указ 21 июня 2024 года.

Следует отметить, что информация об Алексее Морозове в открытых источниках отсутствует.

Что предшествовало

Напомним, 9 мая президент Владимир Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Украины Сергея Рудя. По данным СМИ, произошло это после того, как СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ России, которые готовили убийство Зеленского, а также планировали ликвидировать главу СБУ Малыша, главу ГУР Буданова и других чиновников. Тогда задержали двух полковников УГО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что представляет УГО и какие задачи поставлены перед этим органом.