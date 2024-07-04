Валерий Залужный уехал из Украины: стало известно, где сейчас бывший главком и чем занимается

После его назначения послом прошло уже несколько месяцев

С момента согласования кандидатуры Валерия Залужного на должность посла в Великобритании прошло почти четыре месяца. В четверг, 4 июля, стало известно, что он уже уехал в Лондон.

Об этом сообщили источники "Телеграфа". Отмечается, что Залужный вскоре приступит к выполнению своих полномочий.

Следует отметить, что ранее украинские СМИ со ссылкой на свои источники также сообщили об отъезде Залужного в Британию. Сообщалось, что все это время он учился в Дипломатической академии, что является обычной практикой при подготовке к работе послом.

Напомним, что 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Залужного и назначил на его место Александра Сырского. А 7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего ВСУ на должность посла Украины в Великобритании.

В апреле Великобритания согласовала назначение Залужного послом. А 8 мая глава государства подписал указ о назначении его на этот пост.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Залужный станет эффективным дипломатом в контексте войны против России. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.