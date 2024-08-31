"Этот процесс требует тишины": в Генштабе прокомментировали назначение Гладкого начальником СБС

В ГШ обратились к украинцам

В Генеральном Штабе ВСУ сделали официальное заявление о назначении Романа Гладкого начальником штаба Командования Сил беспилотных систем. Там подчеркнули, что он офицер с многолетним опытом службы.

"Капитан 1 ранга Роман Гладкий является офицером с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины и имеет соответствующее военное образование. В 2020-2023 годах занимал должности заместителя начальника Объединенного штаба Командования Объединенных сил и заместителя Командующего Объединенных сил Оружий Сил Украины проходил специализированную подготовку в Канаде, а с началом широкомасштабной агрессии выполнял задачи на различных важных направлениях», — говорится в сообщении.

В ГШ добавили, что Силы беспилотных систем как отдельный род войск сейчас находятся в состоянии формирования и развития. Поэтому распространение любой информации по этому поводу требует осторожности.

"Этот процесс требует понимания, терпения и, иногда, тишины. Призываем граждан и средства массовой информации перед распространением любой информации проверять ее достоверность", — подчеркнули в ГШ.

Напомним, информация о назначении Гладкого начальником штаба Командования Сил беспилотных систем вызвала шквал критики в Украине. Гладкий, как утверждают аналитики из Deep State, подозревался в государственной измене, шпионаже и коррупции. Более того, он не имеет никакого отношения к беспилотникам, но имеет жену с российским паспортом, а его дочь выступала на спортивных соревнованиях под флагом России.

Как рассказывал "Телеграф", после аварии самолета F-16 президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушными силами Украины. Временно исполняющим обязанности командующего Воздушными Силами стал генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. Олещук прокомментировал свое увольнение цитатой экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.