Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнено: що відомо

Комбриг подякував солдатам за службу

Командир знаменитої бойової 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців полковника Івана Вінніка було звільнено зі своєї посади.

Інформація про це була опублікована 29 вересня на сторінці "72 ОМБр ім. Чорних Запорожців" у Facebook. Сам Віннік висловив свою подяку солдатам та колегам:

"Пан офіцери, сержанти, солдати! Від літа 2022 до сьогодні — я мав довгий і непростий шлях. Але він не був важким, бо долав я його не один. Поруч була вірна та вмотивована команда.

Дякую кожному та кожній за ваше терпіння, волю та сили. Дякую, що слухали, чули, говорили, пропонували. Дякую за спільну боротьбу. Дякую, що були поряд. Я це дуже ціную”.

Зазначимо, що минулого тижня ОК "Північ" заявляло, що Віннік призначений на вищу посаду "з метою просування по службі та передачі бойового досвіду".

"Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала певні напрямки оборони.

Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відобразити один із найбільших наступів за час російсько-української війни", — йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова звільнили без його відома.