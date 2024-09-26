Родилась в Украине, но стала звездой в России: где и что говорит о войне Карпович из "Папиных дочек"

Актриса продолжает работать в стране-агрессорке

Некоторые известные люди, несмотря на то, что родились в Украине, молчат о войне или делают неоднозначные заявления. Они спокойно продолжают зарабатывать кровавые рубли и делать вид, что ничего не произошло. Актриса сериала Мирослава Карпович принадлежит к таким публичным личностям.

Карпович прославилась благодаря роли Маши в сериале "Папины дочки", который долгое время был популярен и в Украине. Уже после начала полномасштабной войны украинцы начали анализировать, сколько там было российской пропаганды. К тому же Мирослава родом из Украины. Отреагировала ли она на агрессивную войну России против родины — расскажет "Телеграф".

Что известно о Мирославе Карповиче

Актриса родилась в Бердянске в 1986 году. Детство Мирослава провела в курортном украинском городе у моря. Впрочем, когда ей было 8 лет, семья решила переехать в Москву. Некоторое время девушка работала в России моделью и позировала для известных брендов Centro и Calvin Klein.

Образование актрисы получала в школе-студии Московского художественного театра, где участвовала в разных постановках. Там она получила свою первую актерскую премию.

Однако широкую популярность Карпович получила, снявшись в сериале "Папины дочки". Актриса исполнила роль девушки Маши, которая сосредоточена на шоппинге и парнях. Ситком транслировались на всем постсоветском пространстве, а Карпович стала знаменитостью.

После окончания сериала девушка участвовала в других фильмах, сериалах, снималась в клипах разных артистов и даже для мужского глянца MAXIM. Спустя время начала озвучивать мультфильмы.

Строя успешную карьеру в России, Карпович очень редко бывала в Украине и не общалась с отечественной прессой. Один из редких публичных выходов актрисы был в программе "Педан-Притула шоу", которое транслировали на "Новом канале" в 2013 году. Тогда она рассказывала о том, что имела украинский акцент и пыталась от него избавиться, чтобы стать актрисой в Москве.

Также в инстаграме актрисы редко, но появлялись упоминания о детстве, проведённом в Бердянске. Она делилась теплыми воспоминаниями из родного города.

В 2017 году актриса попала в базу "Миротворца" за то, что незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Туда она ездила на гастроли в Севастополь.

Где сейчас Карпович и что говорит о войне

Мирослава Карпович не осудила российскую войну против Украины и вообще не высказывалась о полномасштабном вторжении. Она делилась своими философскими размышлениями с подписчиками в инстаграме.

Через несколько дней после наступления россиян актриса распространила пост, в котором призналась, что не понимает людей, которые "продолжают сражаться и ненавидеть друг друга", когда в этом мире есть "тысячи способов быть добрыми друг другу". Пост был написан на английском языке и сопровождался хештегами "notowar", "peace", "humannature".

А на свой день рождения, который знаменитость отмечала 1 марта 2022, она поделилась опытом общения с ветеранами Второй мировой войны. Актриса написала, что в те времена людям помогала выжить вера, а "происходящее вокруг каждого — это отражение его мыслей".

В то же время Карпович добавила, что над собственным счастьем нужно работать самостоятельно. При этом украинка никоим образом не оговорилась о страшных преступлениях страны, в которой она всю жизнь строила карьеру против ее родины. Так что осуждение войны, развязанной Россией против Украины, от нее не было.

Сейчас Карпович продолжает сниматься в кино. Так, актриса решила принять участие в продолжении сериала "Папины дочки", которое начали транслировать в 2023 году. Параллельно она ездит с театральными гастролями по российским городам.

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