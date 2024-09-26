Хотел защищать Украину на войне, но помешало здоровье: где сейчас легендарный пловец Олег Лисогор

Спортсмен уехал из Украины

Украина богата знаменитыми спортсменами, которые боролись за призовые медали под сине-желтым флагом. Многие из них осуждают страну-агрессорку в войне против Украины. А вот популярный пловец Олег Лисогор в последнее время не появлялся в публичном пространстве.

Лисогор сделал блестящую спортивную карьеру, став многократным чемпионом мира и Европы по плаванию брассом. Чем сейчас занимается знаменитый спортсмен и что говорит о войне – расскажет "Телеграф".

Что известно об Олеге Лисогоре

Спортсмен родился в Броварах Киевской области в 1979 году. Начал заниматься спортом еще с детства, а в 13 лет сделал акцент на плавании. Впоследствии поступил в Киевский университет физкультуры и спорта.

Параллельно Лисогор активно совершенствовал свои навыки в плавании. Впервые о спортсмене услышали, когда он занял третье место на турнире во Франции. А уже через 3 года завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы в Турции.

В 2001 году Олег стал чемпионом мира. А уже через 1 год в Германии установил мировой рекорд – преодолел 50 метров за 26.2 секунды, а вскоре еще один – 26.17 секунды.

Фото из сети

Лисогор трижды участвовал в Олимпийских играх – в 2000, 2004 и 2008 году. Выступая от украинской сборной, Олег занял шестую строчку в 2004 году. А в 2008 году украинец стал чемпионом Европы по плаванию брассом.

Достигнув высот в большом спорте, через некоторое время Олег покинул это дело. Он до сих пор считается одним из самых мощных спортсменов в Украине. Лисогор является кавалером ордена "За заслуги".

Фото из сети

На протяжении карьеры принимал участие в таких проектах, как "Танцую для тебя", "Последний герой" и ленте "Восток — Запад". Впоследствии появился в клипе группы "Антитела" под названием TDME.

В 2014 году Олег решил продать "золото" на аукционе в столице. Эту медаль спортсмен завоевал на Кубке мира-2002 в Шанхае. Вырученные средства направили на реанимобиль в АТО.

Скандалы

В 2013 году спортсмен попал в скандал в африканской стране Либерии, куда поехал по бизнесу. Местные власти объявили спортсмену подозрение в принудительном содержании человека. А обвинил его в этом знакомый Иван Слипченко. Либерийские медиа писали, что Лисогор с партнером по бизнесу Николаем Чернышевым незаконно удерживали Слипченко в квартире в течение 9 суток. Так, пловец несколько дней находился в тюрме.

Позже выяснилось, что Лисогор имел зал игровых автоматов в Либерии, а Слипченко был его работником и украл 30 тысяч долларов, как рассказывал спортсмен. Через некоторое время с пловца сняли обвинения и отдали документы. Бизнес в Африке пришлось закрыть из-за эпидемии вируса Эболы.

В 2014 году Лисогор начал управлять бассейном "Восток" в Броварах. Через год мэр города Игорь Сапожко уволил спортсмена из-за "злоупотребления в финансовых вопросах". Сам же пловец назвал его отстранение от должности "политическими играми" во время выборов.

Где сейчас Лисогор

По словам спортсмена, он ходил в ТЦК еще в начале полномасштабного вторжения, потому что имел звание майора. Лисогор отметил, что снизить до рядового его не могли, а офицерского состава было достаточно. Так что спортсмена отправили домой.

После этого он стал заниматься волонтерской деятельностью — поставкой помощи из-за границы в Украину. Вскоре самочувствие Олега ухудшилось: у него обнаружили некоторые проблемы с сердцем, а также пришлось удалять желчный пузырь. Так, Лисогора списали с военного учета. Впоследствии он начал возобновлять занятия плаванием.

В интервью спортсмен рассказывал, что в 2022 году его пригласили стать тренером по плаванию в Европе, поскольку туда выехали многие украинцы. Впрочем, Лисогор в то время не имел права выезда. После того как пловца сняли с военного учета, он переехал в Европу, где тренирует людей.

Фото: Фейсбук Олега Лисогора

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