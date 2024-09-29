Був зіркою українського ТБ та працював із Зеленським: що каже про війну білорус Шепелєв

Білорус продовжує активно працювати в країні-агресорці

До повномасштабної війни в Україні успішно реалізовувалися ведучі, гумористи, акторки з країни-агресорки та Білорусі. Однак після початку великого наступу росіян чимало з них зайняли неоднозначну позицію щодо війни. Йдеться, зокрема про Дмитра Шепелєва.

Шепелєв тривалий час працював ведучим на українському телебаченні, будучи обличчям найпопулярніших програм. І попри це, актор досить швидко "перевзувся". Більше про це — у матеріалі "Телеграфу".

Що відомо про Дмитра Шепелєва

Ведучий з'явився на світ у Мінську у 1983 році. Почав працювати на телебаченні, ще навчаючись у 9 класі школи. Тоді він вів молодіжну програму "5х5". Згодом вступив до Білоруського державного університету, щоб опановувати журналістику. Під навчання у виші Шепелєв паралельно працював на місцевих радіостанціях — "Альфа радіо" та Unistar та на каналі "ОНТ".

У 2004 році український продюсер Олександр Асаулюк, який тоді керував "М1" запропонував Шепелєву вести ранкову програму Guten Morgen. Так, чоловік поєднував роботу на білоруському радіо та українському телеканалі понад 4 роки.

Фото з мережі

У 2008 році Шепелєва обрали ведучим "Фабрики зірок-2" на "Новому каналі". У тому ж році він став вести програму "Можеш? Заспівай!" на російському "Першому каналі". А от після того, як був співведучим фіналу "Євробачення", вирішив перебратися до країни-окупантки.

Фото з мережі

У 2011 році Шепелєв постав на українському телебаченні в ролі ведучого комедійного проєкту "Розсміши коміка" на "Інтері" спільно з Володимиром Зеленським і Михайлом Галустяном. Також вів такі музичні програми, як "Одна родина" та "Співай як зірка".

Фото з мережі

У 2014 році білорус оскандалився веденням концерту з нагоди окупації Росією Криму. Тоді він вітав місцевих із "величною подією приєднання", мовляв, на яке очікували 23 роки. І попри це, Шепелєв продовжив вести українські проєкти.

Згодом білорус повністю переїхав у Росію й вів там проєкти "Два голоси", "Насправді", "Ти як я". Через певний час ведучого внесли у "Чорний список Міністерства культури України" — список осіб, які загрожують національній безпеці країни.

Що казав Шепелєв про війну

На початку повномасштабної війни ведучий підтримав Україну і перепросив у громадян за агресивні дії Росії. Він зазначив, що йому соромно за те, що робить країна-окупантка.

"Мені особливо страшно, що я зараз відвіз сина до школи, а мої друзі у Києві та інших українських містах ідуть до бомбосховища. Мені дуже соромно. Мені дуже боляче. І я не маю слів. Вибачте, друзі-українці, вибачте. Тільки таке не вибачають", — написав Шепелєв.

Скриншот Слави Дьоміна

Утім, вже зовсім скоро білорус змінив свою думку. У березні 2022 року Шепелєв написав, що "його дім там, де робота та сім'я", маючи на увазі Росію. Згодом Шепелєв став ведучим проєкту про тварин "У колі друзів" на прокремлівському каналі "Россия-1".

Фото з мережі

Фото з мережі

Особливо цинічним виглядав приїзд білоруса до окупованого Росією Маріуполя, де він показував "порятунок тварин з-під обстрілів у місті". Водночас Шепелєв не зазначив, що Росія практично повністю зруйнувала велике українське місто й вбила величезну кількість маріупольців.

Скриншот з відео

Зараз Шепелєв продовжує вести програму "У колі друзів", де веде розмови з господарями тварин у студії пропагандистського каналу "Россия 1". Також він став ведучим програми "Свидание с прицепом". Тож білорус продовжує заробляти криваві рублі й не засуджувати країну-окупантку.

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