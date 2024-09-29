О встрече с Трампом и Харрис и ядерных угрозах Путина: главное из интервью Зеленского Fox News

Президент ответил на непростые вопросы

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу Fox News. В частности, в нем он говорил о результатах визита в США, встрече с Дональдом Трампом и ядерных угрозах Путина.

"Телеграф" собрал для вас главные заявления Зеленского. Стоит отметить, что это интервью прошло сразу после его встречи с бывшим президентом США.

О встрече с Трампом

Президент отметил, что она прошла очень продуктивно. По его словам, эта встреча была для него очень важна.

"Я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне и будет поддерживать Украину. И много деталей, я думаю, что ему было очень интересно услышать непосредственно от меня", — сказал глава государства.

О разрешении бить по РФ дальнобойным оружием

Президент отметил, что диалог по этому поводу еще продолжается. Он подчеркнул, что Украина хочет использовать дальнобойное вооружение от союзников только по военным целям.

"У меня нет скепсиса об этом сейчас. Я более положительно настроен, но вы знаете, что это не зависит от сегодняшнего дня, это не зависит от нас. Мы проделали свою работу, я думаю, что мы сделали это очень хорошо", — подчеркнул. Зеленский.

О визите в Пенсильванию

Зеленский прокомментировал критику республиканцев по поводу его визита в Пенсильванию на завод по производству боеприпасов. Он напомнил, что раньше посещал завод в Юте, где встречался с республиканцами. Президент подчеркнул, что его визиты не были связаны с выборами в США.

О встрече с Камалой Харрис

Президент в очередной раз подчеркнул, что не хочет быть вовлечен в избирательный процесс. Он подчеркнул, что не хочет потерять поддержку той или иной части американцев.

О после Украины в США

Зеленский не стал обсуждать вопрос возможного увольнения украинского посла Оксаны Маркаровой. Он отметил, что на эту тему он может говорить только со спикером Верховной Рады.

"Я — президент Украины, и я могу обсуждать наших послов только со спикером своей страны. Это в Конституции, я не могу говорить об этом со спикером Джонсоном, со всем уважением", — сказал Зеленский.

О ядерных угрозах Путина

По его словам, никто не знает настоящих планов Владимира Путина, поэтому нельзя сказать наверняка, будет ли он использовать ядерное оружие. Однако ясно наверняка то, что он боится за свою жизнь.

"Он (Путин, — ред.) может использовать ядерное оружие против любой страны, в любое время… или нет. Я не уверен, что это сделает. Я не могу знать наверняка, потому что он не всегда адекватен", — сказал Зеленский.

О важнейшем результате визита в США

По мнению Зеленского, Украине удалось сохранить двухпартийную поддержку. По его словам, на это повлияли его встречи с Трампом, Харрис и конгрессменами.

Напомним, 25 сентября спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обратился к Зеленскому с призывом уволить посол Украины в США Оксану Маркарову после того, как они посетили завод в Пенсильвании. Он отметил, что завод находится в штате, который сомневается в том, кого будет поддерживать на президентских выборах.