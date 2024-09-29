Про зустріч з Трампом і Гарріс та ядерні погрози Путіна: головне з інтерв'ю Зеленського Fox News

Президент відповів на непрості запитання

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Зокрема, у ньому він говорив про результати візиту до США, зустріч з Дональдом Трампом та ядерні погрози Путіна.

"Телеграф" зібрав для вас головні заяви Зеленського. Варто зазначити, що це інтерв'ю відбулося одразу після його зустрічі з колишнім президентом США.

Про зустріч з Трампом

Президент зазначив, що вона пройшла дуже продуктивно. За його словами, ця зустріч була для нього дуже важливою.

"Я отримав від Дональда Трампа дуже пряму інформація, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну. І багато деталей, я думаю, що йому було дуже цікаво почути безпосередньо від мене", — сказав глава держави.

Про дозвіл бити по РФ далекобійною зброєю

Президент зазначив, діалог з цього приводу ще триває. Він наголосив, що Україна хоче використовувати далекобійне озброєння від союзників лише по військових цілях.

"У мене немає скепсису про це зараз. Я більш позитивно налаштований, але ви знаєте, що це не залежить від сьогоднішнього дня, це не залежить від нас. Ми виконали свою роботу, я думаю, що ми зробили це дуже добре", — підкреслив Зеленський.

Про візит до Пенсільванії

Зеленський прокоментував критику республіканців щодо його візиту до Пенсильванії на завод з виробництва боєприпасів. Він нагадав, що раніше відвідував завод в Юті, де зустрічався із республіканцями. Президент підкреслив, що його візити не були пов'язані з виборами у США.

Про зустріч із Камалою Гарріс

Президент вчергове наголосив, що не хоче бути втягнутим у виборчий процес.Він наголосив, що не хоче втратити підтримку тієї чи іншої частини американців.

Про посла України у США

Зеленський не став обговорювати питання можливого звільнення українського посла Оксани Маркарової. Він зазначив, що на цю тему він може говорити лише зі спікером Верховної Ради.

"Я — президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", — сказав Зеленський.

Про ядерні погрози Путіна

За його словами, ніхто не знає справжніх планів Володимира Путіна, а тому не можна сказати напевно, чи використовуватиме він ядерну зброю. Однак зрозуміло напевно те, що він боїться за своє життя.

"Він (Путін, — ред.) може використовувати ядерну зброю проти будь-якої країни, у будь-який час… чи ні. Я не впевнений, що це зробить. Я не можу знати напевно, тому що він не завжди адекватний", — сказав Зеленський.

Про найважливіший результат візиту до США

На думку Зеленського, Україні вдалося зберегти двопартійну підтримку. За його словами, на також це вплинули його зустрічі з Трампом, Гарріс та конгресменами.

Нагадаємо, 25 вересня спікер Палати представників США Майк Джонсон звернувся до Зеленського із закликом звільнити посолку України у США Оксану Маркарову після того, як вони відвідали завод в Пенсільванії. Він зазначив, що завод знаходиться в штаті, який вагається щодо того, кого підтримуватиме на президентських виборах.