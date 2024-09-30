Всех, кто не обновил данные в ТЦК - в розыск: в Раде объяснили, так ли это

Изначально сотрудники ТЦК составляют протокол об административном правонарушении и наложении штрафа

В Верховной Раде опровергли заявления о том, что все не обновившие свои учетные данные военнообязанные автоматически становятся нарушителями действующего законодательства. Такие люди якобы находятся в розыске и регулярно задерживаются полицией.

Член оборонного Комитета ВР Федор Вениславский объяснил, как происходит процедура объявления в розыск. Об этом пишет Telegram-канал "Труха.Украина".

Так, изначально сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки составляют протокол об административном правонарушении и наложении штрафа на человека, нарушившего закон. Протокол направляется в суд.

"Если люди не выполняли нормы закона, то представители ТЦК уполномочены составлять постановления про административные правонарушения, выносить постановление про административное нарушение и наложение штрафа в размере 17 с копейками тысяч гривен", — объяснил Вениславский.

Затем суд выносит решение. Если военнообязанный не выполнит его, тогда ТЦК обратится в полицию, чтобы его объявили в розыск.

"Если решение суда не исполняется, то ТЦК обращается в Национальную полицию, чтобы эти граждане, которые не выплатили штраф и не выполнили свои обязанности касаемо военной службы и военного учета, были оглашены в розыск. И полиция объявляет их в розыск", — объяснил собеседник.

Вениславский добавил, что о массовом объявлении людей, которые не обновили данные, в розыск – речь не идет.

Отметим, что ранее и.о. замглавы Ивано-Франковского областного ТЦК Андрей Мороз в интервью "Западному курьеру" сообщил, что не обновившие свои учетные данные военнообязанные автоматически становятся нарушителями действующего законодательства. Они находятся в розыске и регулярно задерживаются полицией. В категорию нарушителей входят и те, кто не имеет военно-учетных документов установленного образца.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине сразу восемь категорий мужчин потеряли право на отсрочку.