Можно ли попасть в розыск из-за необновления данных: юрист ответила
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Нередко мужчины попадают в базу по ошибке
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане могут попасть в розыск территориальных центров комплектования из-за нарушения правил военного учета.
Юрист Алина Охтень объяснила, по каким основаниям мужчина может быть в розыске и что за это грозит. По ее словам, в электронном реестре "Оберег" записи о розыске обычно проставляются после нарушения призывниками и военнообязанными правил военного учета.
В розыске могут быть лица, которые:
- не явились по повестке для уточнения учетных данных;
- проигнорировали направление на военно-врачебную комиссию.
Иногда по ошибке в базу могут попасть граждане непризывного возраста или с отсрочкой. В таком случае, для устранения статуса "в розыске" достаточно обновить данные в ТЦК.
Если лицо совершило нарушение, ТЦК может обратиться в Национальную полицию для составления протоколов об административных правонарушениях, в соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
"Только в таком случае возможно выявление правонарушителя и принудительное доставление его в отдел ТЦК и СП и только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркивает Охтень.
Также юрист отмечает, что "полномочий относительно выявления "уклонистов" и доставки их для мобилизации правоохранительные органы и ТЦК и СП не имеют".
За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность, однако никаких других последствий не возникает.
Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин нужно проходить повторную ВВК в октябре. Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления в силу изменений.