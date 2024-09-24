Можно ли попасть в розыск из-за необновления данных: юрист ответила

Нередко мужчины попадают в базу по ошибке

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанные граждане могут попасть в розыск территориальных центров комплектования из-за нарушения правил военного учета.

Юрист Алина Охтень объяснила, по каким основаниям мужчина может быть в розыске и что за это грозит. По ее словам, в электронном реестре "Оберег" записи о розыске обычно проставляются после нарушения призывниками и военнообязанными правил военного учета.

В розыске могут быть лица, которые:

не явились по повестке для уточнения учетных данных;

проигнорировали направление на военно-врачебную комиссию.

Иногда по ошибке в базу могут попасть граждане непризывного возраста или с отсрочкой. В таком случае, для устранения статуса "в розыске" достаточно обновить данные в ТЦК.

Если лицо совершило нарушение, ТЦК может обратиться в Национальную полицию для составления протоколов об административных правонарушениях, в соответствии со статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Только в таком случае возможно выявление правонарушителя и принудительное доставление его в отдел ТЦК и СП и только с целью составления протокола о совершении административного правонарушения", — подчеркивает Охтень.

Также юрист отмечает, что " полномочий относительно выявления "уклонистов" и доставки их для мобилизации правоохранительные органы и ТЦК и СП не имеют ".

За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность, однако никаких других последствий не возникает.

Ранее "Телеграф" писал, кому из мужчин нужно проходить повторную ВВК в октябре. Согласно новому закону, все граждане, имевшие статус "ограниченно пригодный", должны пройти повторную медицинскую комиссию в течение девяти месяцев с момента вступления в силу изменений.