Кому в октябре могут дать повестку: категории, которые потеряли право на отсрочку

Некоторые из многодетных родителей могут быть мобилизованы

В конце августа Верховная Рада Украины приняла новый законопроект, упрощающий процедуру получения отсрочки от мобилизации. Однако в то же время лишает этого права сразу восемь категорий мужчин.

"Телеграф" рассказывает, кого могут мобилизовать этой осенью. В число тех, кто потерял право на отсрочку входят:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы обучения, а также получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины с задолженностью по алиментам;

граждане, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы;

родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не умершая или пропавшая без вести, и не отбывает наказание;

мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, если нет других трудоспособных членов семьи;

лица, работающие на предприятиях и организациях Министерства обороны;

мужчины со статусом "ограниченно пригодный", из-за отмены этой категории;

мужчины, которые при повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми (имеющие свидетельства о I и II группах инвалидности, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно).

Следовательно, мужчинам этих категорий в октябре могут вручить повестку и призвать на службу в ВСУ.

Важно отметить, что согласно новому закону одна категория, ранее не имевшая права на отсрочку, теперь может на нее рассчитывать. Это касается военнообязанных, чьи неполнородные братья и сестры погибли или пропали без вести во время войны.

Неполнородными считаются братья и сестры, имеющие только одного общего отца или мать. Например, это могут быть братья или сестры по матери, но с разными родителями.

Напомним, что Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось граждан, ухаживающих за больными родственниками.

Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта новая форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию по ТЦК и СП.