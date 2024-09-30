Российским войскам осталось примерно 9 км до самого Покровска

Вооруженным силам России удалось расширить плацдарм под городом Покровск Донецкой области, продвинувшись на север. Им удалось захватить села Крутой Яр и Красный Яр.

Об этом сообщает Bild. Журналист и эксперт по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что российские войска захватили территорию в 9 километрах к востоку от Покровска. В сети появились карты недавних боев.

OSINT-проект DeepState указывает на своей карте населенные пункты Крутой Яр и Красный Яр к западу от Покровска как оккупированные российской армией. До войны в Крутом Яре проживало 100 человек, в Красном Яре — 200 человек.

Российские паблики со ссылкой на минобороны РФ сообщают о полном захвате села Нелеповка на Торецком направлении. На российских картах село отображается соответственно.

В то же время Украина не подтверждает захват россиянами данного села. На картах все того же проекта DeepState село обозначено как частично оккупированное российскими войсками.

Также часть города Нью-Йорка на том же Торецком направлении помечена как освобожденная территория.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в случае захвата россиянами Покровска Донецкой области в Украине может возникнуть дефицит угля, необходимого для работы соответствующих предприятий. Ведь в Покровске расположена единственная шахта, где добывают коксующийся уголь.