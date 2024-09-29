"Он не всегда адекватен": Зеленский рассказал, применит ли Путин ядерное оружие

Россия вновь подняла тему использования ядерного оружия

Никто не знает настоящих планов Владимира Путина, а потому нельзя сказать наверняка, будет ли он использовать ядерное оружие. Однако ясно наверняка то, что он боится за свою жизнь.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу FOX News. Разговор состоялся сразу после его встречи с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

"Он (Путин, — ред.) может использовать ядерное оружие против любой страны, в любое время… или нет. Я не уверен, что это сделает. Я не могу знать наверняка, потому что он не всегда адекватен", — сказал Зеленский.

По его словам, адекватный человек не может просто прийти в Украину и сделать то, что он сделал. При этом глава государства отметил, что Путин любит свою жизнь и то, как он управляет жизнями других, поэтому он должен бояться применения оружия массового поражения.

Как сообщалось ранее, в конце сентября Россия изменила свою ядерную доктрину. В частности теперь она оставляет за собой право применять ядерное оружие против неядерных стран, которые находятся в союзе с ядерными государствами, и совершают атаку против нее или Беларуси.