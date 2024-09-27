Почему Путин меняет ядерную доктрину: министр обороны Литвы раскрыл настоящие мотивы

Запад не боится "ядерной риторики" Путина

Недавние заявления Путина по поводу изменений в ядерной доктрине Кремля указывают на то, что Москва боится дальнобойных ударов Украины по территории России. Об этом 26 сентября сказал Лауринас Кащюнас во время совместной пресс-конференции с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Лауринаса, Путин опасается, что Украина получит разрешение бить вглубь РФ. Об этом пишет издание LRT.

"Мы все слышали слова Путина, я думаю, что самое важное послание — это не слова, которые он сказал, а тот факт, что когда он говорит о новой концепции, он ясно сигнализирует о том, что предоставление Украине мощностей дальнего действия действительно важно, и он боится этого", — сказал Кащчюнас.

В то же время находящийся с визитом в Литве министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что Запад не боится "ядерной риторики" Путина. Он отметил, что западные страны будут продолжать действовать в соответствии со своими убеждениями, несмотря на угрозы российского лидера.

"Я могу повторить, что это риторика Путина, он громко говорит и распространяет свои угрозы, но нам не следует этого бояться. Мы будем делать то, что считаем правильным. Он может распространить это по своим каналам, но нас это не испугает", — сказал Писториус. .

Напомним, 25 сентября российский президент предложил внести изменения в ядерную доктрину Российской Федерации. Теперь Кремль оставляет за собой право атаковать неядерные государства в случае "агрессии" с их стороны. В этом случае речь может идти об Украине.

Ранее "Телеграф" писал, почему Путин снова угрожает миру ядерным оружием. Россия сейчас играет в то, что называется рефлексивным управлением.