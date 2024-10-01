Бронь есть не у всех: сколько полицейских могут мобилизовать

Тоже касается спасателей ГСЧС

Сотрудники Национальной полиции имеют право на бронь от призыва, но не все. В Украине забронировали 90% правоохранителей.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. На военную службу могут призвать только 10% правоохранителей, подлежащих мобилизации.

По словам министра, мобилизованные полицейские могут присоединиться к бригаде "Лють" или дополнительно созданным трем боевым бригадам Национальной полиции Украины.

Клименко также отметил, что часть правоохранителей еще не достигла мобилизационного возраста – таких около 17 тысяч человек. Несмотря на запросы некоторых украинцев мобилизовать всех сотрудников полиции невозможно.

Министр внутренних дел добавил, что около 5 тысяч полицейских вовлечены в охрану северной границы с Беларусью вместе с силами Государственной пограничной службы Украины.

Также бронирование касается сотрудников ГСЧС. Получили бронь от мобилизации 90% спасателей. Остальные 10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизовываться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу.

"О спасателях: наша позиция состоит в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС", — подчеркнул Клименко.

Напоминаем, что мобилизации подлежат вышедшие на пенсию полицейские. Поскольку никаких ограничений на призыв бывших работников правоохранительных органов нет. Это значит, если полицейский ушел на пенсию в 40-45 лет после службы, его могут мобилизовать на общих основаниях.

После выхода на пенсию правоохранителей переводят со специального учета на общий военный учет.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать пенсионеров МВД. Согласно новому законодательству о мобилизации в Украине, пенсионеры силовых структур должны также состоять на военном учете.