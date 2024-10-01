Бронь мають не всі: скільки поліцейських можуть мобілізувати

Теж стосується рятувальників ДСНС

Працівники Національної поліції мають право на бронь від призову, але не всі. В Україні забронювали 90% правоохоронців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. На військову службу можуть призвати лише 10% правоохоронців, які підлягають мобілізації.

За словами міністра, мобілізовані поліцейські можуть долучитися до бригади "Лють" або додатково створених трьох бойових бригад Національної поліції України.

Клименко також зазначив, що частина правоохоронців ще не досягла мобілізаційного віку – таких близько 17 тисяч осіб. Попри запити деяких українців мобілізувати всіх працівників поліції, це неможливо.

Міністр внутрішніх справ додав, що близько 5 тисяч поліцейських залучені до охорони північного кордону з Білоруссю разом із силами Державної прикордонної служби України.

Також бронювання стосується співробітників ДСНС. Отримали бронь від мобілізації 90% рятувальників. Інші 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

"Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежники, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС", — підкреслив Клименко.

Нагадуємо, що мобілізації підлягають поліцейські, які вийшли на пенсію. Оскільки жодних обмежень на призов колишніх працівників правоохоронних органів немає. Це означає, якщо поліціянт вийшов на пенсію в 40-45 років після служби, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Після виходу на пенсію правоохоронців переводять зі спеціального обліку на загальний військовий облік.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати пенсіонерів МВС. Згідно з новим законодавством про мобілізацію в Україні, пенсіонери силових структур мають також перебувати на військовому обліку.