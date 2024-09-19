Может ли полиция задерживать мужчин, не обновивших данные: юрист назвала нюансы

За необновление информации не предусмотрена принудительная мобилизация

Летом все военнообязанные мужчины должны были обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП. Это предусмотрено законом о внесении изменений в законодательство по мобилизации и военному учету.

Юрист Елена Дабижа в соцсети объяснила, что для тех, кто не исполнит эту обязанность, предусмотрено наказание в виде штрафа. По ее словам, никакого задержания не должно быть.

Специалист право отметила, что мужчинам, не обновившим данные в установленный срок, не грозят принудительная мобилизация, задержание полицией или автоматические штрафы. Единственное наказание, которое может их ожидать, — это штраф.

Также Дабижа раскритиковала некоторых адвокатов, которые на платных вебинарах распространяют недостоверную информацию о возможных санкциях.

"Я просто в шоке. Адвокаты проводят платные вебинары, на которых говорят то же, что мы слышим из телемарафона, вообще не желая разобраться в этом более глубинно и освещать настоящую экспертную оценку", — добавила юрист.

Напоминаем, что несвоевременное необновление данных считается административным нарушением. За это грозит гражданину штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Несмотря на это, большинство людей предпочитают заплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

Ранее "Телеграф" писал, как обжаловать штраф от ТЦК. Юрист советует оспорить штраф от ТЦК можно в течение 30 дней с момента его наложения. Для этого нужно написать заявление.