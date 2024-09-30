Такой же худой и с бородкой: как выглядел Крапов из "Квартала" в молодости (фото)

Мужчина продолжает работать актером

Юмористы "Студии Квартал-95" сейчас известны на всю страну. Каждый из них имеет определенный типаж, который запоминается публике. А вот в молодости некоторые актеры выглядели иным образом, чего не скажешь о Юрии Крапове. Кардинально он не изменился с тех пор.

"Телеграф" покажет, как выглядел Крапов в молодости и напомнит коротко его биографию.

Что известно о Юрии Крапове

Комик родился в Кривом Роге в 1973 году. Мать была учительницей истории, а папа – электриком. После 8 класса пошел учиться в Суворовское училище, которое завершил с отличием. После этого поступил на электротехнический факультет горнорудного института.

Фото из сети

Уже во время учебы в вузе Крапов имел тягу к сцене и присоединился к студенческому театру "Короткое замыкание". Затем коллектив объединили с командой, которой руководил Александр Пикалов.

Вскоре Крапов начал выступать в команде "Криворожская шпана", где хорошо себя проявлял. Так, актера совместно с Владимиром Зеленским пригласили в "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". Комикам удалось стать победителями Высшей Лиги КВН.

Фото из сети

Впоследствии команду переименовали в "95 Квартал", которой в течение 4 лет продолжили играть в Высшей Лиге. Примечательно, что в молодости юморист был худым и носил небольшую бородку. Также у него были густые волосы.

Фото из сети

Фото из сети

После окончания вуза мужчина получил работу на шахте, а затем — на Коксохимическом заводе. Через некоторое время пробовал себя фотографом и печатал снимки.

Вскоре актеры создали "Студию Квартал-95", программы которой транслировали по телевидению. Самой популярной стала именно "Квартал-95". Там Крапов перевоплощался в Виктора Ющенко, Николая Азарова, Арсения Яценюка, Леонида Кучму и Петра Порошенко.

Фото "Квартала-95"

Фото "Квартала-95"

Параллельно Юрий начал играть в кино, в частности, появлялся в таких фильмах, как "Три мушкетера", "Как казаки…", "Милицейская академия", "Слуга народа". Также Юрий озвучивал мультфильмы "Как приручить дракона 3", "Angry Birds в кино".

Фото из сети

Юморист с 2010 года состоит в браке с женщиной Людмилой. Они воспитывают сына Константина.

Фото из сети

Как сейчас выглядит Юрий Крапов

Сейчас Юрий Крапов продолжает играть в "Квартале-95". Периодически юмористы дают благотворительные концерты в Украине, во время которых собирают средства на Вооруженные Силы. Комик не ведет соцсети.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о бывшей жене актера "Квартала-95" Александре Пикалове. Они развелись в 2021 году.