В Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги: что известно (обновляется)

Всех просят оставаться в безопасных местах до соответствующего распоряжения

В Одессе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы обстрела баллистикой. Вскоре в городе раздался взрыв.

Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Одессы Геннадий Труханов. Он отметил, что есть угрозы обстрела со стороны временно оккупированного Крыма.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", — отметил он.

Перед этим в Воздушных силах Украины отмечали, что для Одессы есть ракетная опасность. Позже было сообщено, что в сторону города зафиксирован разведывательный БПЛА.

В местных пабликах пишут, что взрыв был в Одесской области. На данный момент обстоятельства происшествия устанавливаются.

В 13:00 был отбой воздушной тревоги, но уже спустя три минуты ее вновь объявили. Всех просят находиться в безопасных местах до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 1 октября россияне атаковали Запорожье КАБами. Во время воздушной тревоги в городе прогремела серия мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщили, что пуски авиабомб враги совершили с района временно оккупированного Мелитополя.