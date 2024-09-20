В Запорожье в одной из больниц произошел взрыв: в полиции рассказали, что произошло

Подробности прокомментировали "Телеграфу"

В пятницу, 20 сентября, в Запорожье в одной из больниц произошел взрыв. В результате травмировался 41-летний пациент.

Об этом "Телеграфу" сообщили в полиции Запорожской области. По данным правоохранителей, произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего, на момент происшествия мог находиться в палате.

На месте работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения полиции. Устанавливаются происшествия.

На вопрос корреспондентки "Телеграфа", о какой именно больнице идет речь в полиции ответа не предоставили.

Ранее "Телеграф" писал, что в Соломенском районе Киева произошел взрыв. Очевидцы сообщили, что в группу подростков полетела граната. Полицейские задержали злоумышленника, бросившего гранату на стадион, где в этот момент находилась группа подростков. К счастью, граната оказалась страйкбольной и массовых жертв удалось избежать. Аналогичный случай произошел в Лубнах Полтавской области. У супермаркета на улице Монастырской раздался взрыв. Неизвестный мужчина бросил гранату в толпу людей и скрылся.