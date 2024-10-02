Украинцы не видят рост зарплат в своем кошельке? В Госстате назвали причину

Пока работники жалуются на низкие зарплаты, работодатели вынуждены поднимать жалование

Из-за полномасштабной войны с РФ и потери надежных источников информации Госстат перестал публиковать данные по средним зарплатам в регионах, а подает статистику труда сразу по всей Украине. Иногда это вызывает возмущение рядовых граждан, которые не видят в своем кошельке роста зарплаты на 22,5% к показателю прошлого года.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Государственной службы статистики Игорь Вернер.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Количество украинцев не так пессимистично": глава Госстата о переписи населения, инфляции и настоящем росте зарплат".

— Уровень репрезентативности данных даже в тех областях, где условно нет войны (не ведутся активные боевые действия), недостатен для того, чтобы качественно представлять это явление по регионам. А если мы опубликуем данные о какой-то одной области, а другой не опубликуем, то нарушим всю систему, — говорит глава Госстата.

По его мнению, дело в психологии: поскольку люди привыкли покупать одни и те же товары в одних и тех же магазинах — они видят рост цены определенной категории продуктов и отмечают, что есть определенная инфляция. Однако при этом граждане не всегда могут сравнить цены в магазинах по всему населенному пункту или области. А еще есть Киев и областные центры.

— Так же и по заработной плате, — объясняет Игорь Вернер. — Давайте сравним маленький городок на 10-20 тысяч жителей и город-миллионник и уровень жизни. И то, что не у всех растет заработная плата – это понятно. Но сейчас работодатели жалуются, что вынуждены поднимать заработную плату, потому что не могут нанять работников.

Эмоционально я понимаю всех людей. Но наша методология признана. У нас были адаптированы глобальные оценки, проводимые Евростатом и международными организациями. Они нашу методологию вдоль и поперек проверили. И наши данные [по заработной плате], рассчитанные по этой методологии, совпадают с данными Пенсионного фонда, а расхождение — только в пределах статистической погрешности.

Поэтому я понимаю возмущение граждан, которые не видят перемен. А другие граждане говорят: "Разве это рост?" или: "У меня выросла зарплата, но не выросла настолько". А те, у кого выросло больше, не не хотят сообщать об этом в целом. А мы в методологии учитываем всех, — резюмирует глава Госстата.

Напомним, "Телеграф" писал, кому точно не повысят зарплаты в 2025 году.