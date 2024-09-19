Не стоит ожидать: кому точно не повысят зарплаты в 2025 году

Приоритетным направлением остается оборона

В Украине в следующем году не будут повышать зарплаты работникам государственных учреждений, поскольку большинство средств из бюджета пойдет на обеспечение безопасности и обороны в связи с российской агрессией.

Об этом в эфире Новости.Live сообщила народный депутат Украины Галина Янченко. Она отметила, что на безопасность и оборону власти выделят в следующем году 57% бюджета и добавили, что это огромная нагрузка на государство и гигантская нагрузка на граждан Украины.

В связи с этим работникам государственных учреждений можно не ожидать повышения заработных плат в 2025 году, ведь приоритетом остается оборона от российских оккупантов.

"Не может быть каких-либо существенных затрат на увеличение заработных плат для работников государственных учреждений. Хотелось бы увеличить также социальные выплаты разного рода. Но сегодня наш приоритет сделать так, чтобы Украина выжила", — отметила Галина Янченко.

Она добавила, что согласно стандартам стран-членов НАТО на обеспечение потребностей безопасности и обороны государства из бюджета выделяется не менее 2%.

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