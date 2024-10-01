С бронью и зарплатой до 100 тысяч: ТОП горячих вакансий в Киеве

Компании гарантируют официальное трудоустройство

В Украине стремительно растет количество предложений работы с бронированием от мобилизации и конкурентной зарплатой. Работодатели адаптируются к новым реалиям и предлагают будущим сотрудникам все больше подобных вакансий.

К примеру, уже сейчас можно найти вакансии для водителей с зарплатой около 65 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные на одном из популярных сайтов для поиска работы.

Редакция "Телеграфа" собрала для своих читателей три интересных вакансии, которые предлагают соискателям не только достойные условия труда, зарплату в районе 50 000 гривен, но и возможность бронирования от мобилизации.

Вакансии с бронью в Киеве

Инженер-технолог

Рекрутинговое агентство, которое специализируется на поиске работников для компаний в области военных технологий Eleven ищет инженера-технолога. Работодатель — украинская компания, которая занимается производством компонентов электроники от идеи до воплощения.

"Мы ищем профильных специалистов со стажем работы на производстве и кандидатов с минимальным опытом, помогая им делать первые шаги и получать практические навыки с реальными работодателями", — говорится в сообщении.

На данный момент в Киеве открыта вакансия Инженера-технолога (радио-электронное оборудование).

Специалисту обещают бронь от мобилизации и зарплату от 40 до 60 тысяч гривен в месяц. Обязательное условие — опыт работы на аналогичной должности не менее 2-х лет.

От кандидата также требуется знание систем и методов проектирования технологических процессов производства и нормирования расходных материалов.

Работодатель в свою очередь предлагает бронирование от мобилизации, официальное трудоустройство и нормированный рабочий день.

В обязанности соискателя будет входить:

Описания технологий производства и создание/обновление технологической документации;

Описание и оптимизация производственных процессов;

Уменьшение себестоимости продукции, повышение качества продукта;

Нормирование труда и расхода материалов.

Оператор токарных и фрезерных станков с ЧПУ

"Киевский завод автоматики" ищет в свою команду ответственного и целеустремленного оператора токарных и фрезерных станков с ЧПУ.

"Если вы интересуетесь современными технологиями и хотите научиться новому, эта вакансия именно для вас", — говорится в сообщении.

Своему сотруднику обещают бронь от мобилизации и зарплату от 25 до 75 тысяч гривен в месяц. От кандидата необходимо желание работать на производстве, умение читать технические чертежи и готовность учиться.

Трудоустройство официальное с уплатой всех налогов. По необходимости кандидату готовы предоставить койко-место в общежитии.

В обязанности соискателя будет входить:

Выполнение токарных работ на станке ЧПУ;

Изготовление деталей в приборостроении;

Настройка и контроль работы станков с ЧПУ;

Выполнение технологических операций согласно требованиям производства;

Контроль качества изготовленных деталей;

Соблюдение требований по технике безопасности и производственной дисциплины.

Водитель на автовоз

Транспортная компания "Экспресс-Т", которая уже более 18 лет обеспечивает решение логистических и экспедиционных задач любой сложности, находится в поиске водителя на автовоз.

Главное требование — это наличие прав категории СЕ и наличие чип-карты (если отсутствует — помогают в оформлении). Кандидату готовы предложить зарплату в районе 100 тысяч гривен и бронь от мобилизации.

У компании есть собственная ремонтная база, заправка и автомойка, а также собственный учебный центр. Роботодатель регулярно приглашает лекторов-специалистов для повышения квалификации опытных водителей и обучения новичков.

Также гарантируют официальное трудоустройство и комфортные условия труда.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве предлагают высокооплачиваемую работу для приезжих. Потенциальных кандидатов "заманивают" не только достойной зарплатой, но и возможностью помочь с расселением.