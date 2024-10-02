Какой город станет следующей целью после Угледара? В DeepState озвучили прогноз (карта)

Эксперт озвучил угрозу для Курахово Донецкой области

Силы обороны Украины отвели подразделения из Угледара Донецкой области. Данное решение было обусловлено необходимостью сохранить жизни военнослужащих, а также занять более выгодные позиции. В то же время российские войска, вероятно, будут двигаться дальше, а в Кремле мечтают открыть "ворота" на Днепропетровскую область.

Об этом в эфире "5 канала" заявил волонтер и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый. Он отметил, что россияне уничтожили в городе жизнь, оставив только руины и название на карте.

По словам Погорелого, на момент обновления карт DeepState Угледар уже был оккупирован. Россияне шли от зданий к зданиям и поспешно развешивали свои триколоры и советские флаги.

Роман Погорелый отметил: "Город пал, его нет. Россияне в каждом районе вывешивают кадры с флагом. Они уже никуда не убегают и не делают это с дронов. Они спокойно идут к зданиям".

Ситуация на фронте остается сложной — российские войска непрерывно атакуют позиции ВСУ, используя преимущество в живой силе и технике. В то же время пророссийские Telegram-паблики угрожают обстрелами Покровска и мечтают выйти к Днепру.

По словам Погорелого, в нынешней ситуации важно то, как Украина построит свою оборону, какие ресурсы у нее есть, чтобы противостоять дальнейшему продвижению россиян, а также то, какие ресурсы задействует Кремль и куда он дальше нацелился — на Новоселовку или Курахово.

Обстановка на фронте после захвата Угледара/DeepState

"Эти все села логистические пути, все было завязано под Угледар – по существу теперь открытая местность. Следующее направление – это большой город, это Курахово", — заявил аналитик.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что даст россиянам оккупация Угледара. Аналитики ISW дали оценку.