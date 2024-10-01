Россияне имеют успех в Угледаре и в Курской области, однако ВСУ тоже продвинулись (карты)

Идут тяжелые бои

С каждым днем обостряется ситуация в Угледаре Донецкой области, российские войска могли зайти в город с запада и юга. Кроме того, россиянам удалось продвинуться в Глушковском районе Курской области, однако наши воины там тоже имеют успех.

По данным Американского института изучения войны (ISW), российские силы недавно продвинулись в Глушковском районе Курской области. Вместе с тем, как украинские, так и российские силы недавно продвинулись в рамках украинского выступа в Курской области.

Кроме того, пишет ISW, российские войска недавно продвигались вблизи Сватова (Луганская область). Также у врага есть продвижение возле Часового Яра, Торецка, Покровска Донецкой области.

Аналитики DeepState вечером 30 сентября сообщили, что российские кафиры вошли в Угледар с запада и юга. В понедельник россияне публиковали не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают сопротивляться, но и движение своей пехоты в городе и внутри многоэтажек. В западной части города враг вывесил российские флаги.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 30.09.2024, продолжаются бои вблизи Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Угледар Генштаб относит к Времевскому направлению.

Больше всего боев на Покровском направлении, где враг 34 раза пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток 30 сентября по состоянию на 22:00 оккупанты в районах населенных пунктов Новоторецкое, Новогродовка, Лисовка, Миролюбовка, Воздвиженка, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка 31 раз получили жесткий отпор от наших защитников.

"Противник несет значительные потери — по предварительной информации, сегодня (30 сентября, — ред.) наши воины обезвредили на этом направлении более 270 оккупантов, 120 из них — безвозвратно. Уничтожены три артсистемы и 11 единиц автомобильной техники оккупантов, пять боевых бронированных машин и два разведывательных беспилотника, также повреждены пять единиц автомобильной техники, три боевых бронированных машины и две артсистемы", — сообщили в Генштабе.

Напомним, "Телеграф" обратился к военным экспертам, чтобы узнать текущую ситуацию и перспективы содержания Угледара. Есть серьезный риск того, что наши войска будут вынуждены отступить от города.