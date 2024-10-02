Потеря Угледара показала затруднительное положение Украины, — AP

Торможение разрешения на дальнобойные удары приводит не только к многочисленным жертвам среди мирных жителей

Падение Угледара не изменит ход войны, но эта потеря иллюстрирует всеобщее ухудшение ситуации для Украины. В том числе и через "твердые красные линии Запада".

Об этом пишет Apnews со ссылкой на мнения военных чиновников и аналитиков. Издание отмечает, что оккупация Угледара стала лишь одним из многочисленных тактических достижений россиян в этом году, которое началось с захвата Авдеевки.

"Падение Угледара — это микрокосм затруднительного положения Украины в этой главе почти трехлетней войны. Оно отражает отказ США предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по целям в глубине территории России, не давая Киеву снизить возможности Москвы", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что доминирование России в небе позволяет ей совершенствовать свои планирующие авиабомбы, на которые у Украины нет эффективного ответа. И это накладывается на трудности с мобилизацией, из-за чего на фронте не хватает солдат.

"Основная тактика (россиян) заключалась в том, чтобы окружить нас с флангов, и они делали это постоянно в течение шести-семи месяцев постоянными атаками с воздуха — благодаря этой тактике они успели исчерпать наши ресурсы, потому что у нас нет столько как у них", – рассказал Арсений Прилипко, руководитель пресс-службы 72-й бригады, которая с августа 2022 года защищала Угледар.

Также в материале издания говорится, что Россия выпускает в среднем около 120 авиационных бомб в день, примерно 3000 в месяц. Украина добивалась разрешения США на удары по глубине России, но так и не получила его. Так что российские аэродромы и склады бомб остаются в безопасности.

Торможение разрешения на дальнобойные удары приводит не только к многочисленным жертвам среди мирных жителей, но и к потерям населенных пунктов и наших бойцов, отдающих жизнь за каждый сантиметр земли.

Падение Угледара — что известно

Угледар – это город в Волновахском районе Донецкой области. Оно находится примерно в 57 километрах от Донецка. Оборонительная операция в этом районе продолжалась два года.

В последние недели ситуация у Угледара ухудшилась. Фиксировалось опрокидывание сил врага в город.

На прошлой неделе в СМИ сообщили, что 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. Однако позже бойцы бригады опровергли это.

На днях россияне заявили о захвате города. Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали геолокационные кадры и подтвердили, что войска РФ оккупировали Угледар.

В среду, 2 октября, ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования.

Ранее "Телеграф" писал, как изменился Угледар за три года войны.