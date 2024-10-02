Как изменился Угледар за годы войны: от мирной жизни до сплошных руин (фото, видео)

Как выглядел Угледар раньше и теперь – до и после вторжения

В среду, 2 октября, ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования. Россияне, которые 2,5 года не оставляли попыток оккупировать город, вошли в сплошные руины. Вряд ли в Угледаре найдется хоть один целый дом, ведь армия РФ ежедневно целенаправленно уничтожала инфраструктуру. Так 15-тысячный городок (по населению это где-то как Бучач Тернопольской области или Жашков Черкасской области) превратился в сплошные руины, а проживает там только 107 человек. Они отказались от эвакуации.

Город был основан в 1964 году как шахтерский поселок и первоначально назывался Южным Донецком. Впоследствии его переименовали. Название "Угледар" происходит от слов "уголь" и "дар", что указывает на главное природное богатство региона — уголь. Как типичный советский шахтерский город Угледар имел характерную архитектуру с многоэтажными домами и широкими улицами.

Пока сюда не пришел "русский мир", Угледар был перспективным городом, в котором внедрялись социальные инициативы и популяризировали культуру. Население было преимущественно русскоязычным — около 70% жителей определяли русский как родной язык, украинский называли родным 28% респондентов.

Чтобы понять масштаб разрушений, постигших Угледар, следует сравнить, каким город был до войны и каким стал сейчас. Вот несколько примеров.

Памятный знак при въезде в Угледар, 2017 год.

Город усеян обломками. 25 апреля 2024 года

Памятник Т.Г. Шевченко в Угледаре, 2000 год.

Разрушена многоэтажка, апрель 2024 года.

На новогодне-рождественские праздники. 2021 год.

Уничтожен автомобиль во дворе многоэтажки. 2024 год.

Также предлагаем к просмотру несколько видео, которым был город накануне полномасштабного вторжения и которым стало после так называемого "освобождения".

Каким город был до полномасштабного вторжения России в Украину:

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что даст россиянам восхищение Угледара. Аналитики ISW дали оценку.