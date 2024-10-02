Как изменился Угледар за годы войны: от мирной жизни до сплошных руин (фото, видео)
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Как выглядел Угледар раньше и теперь – до и после вторжения
В среду, 2 октября, ВСУ официально вышли из Угледара согласно приказу командования. Россияне, которые 2,5 года не оставляли попыток оккупировать город, вошли в сплошные руины. Вряд ли в Угледаре найдется хоть один целый дом, ведь армия РФ ежедневно целенаправленно уничтожала инфраструктуру. Так 15-тысячный городок (по населению это где-то как Бучач Тернопольской области или Жашков Черкасской области) превратился в сплошные руины, а проживает там только 107 человек. Они отказались от эвакуации.
Город был основан в 1964 году как шахтерский поселок и первоначально назывался Южным Донецком. Впоследствии его переименовали. Название "Угледар" происходит от слов "уголь" и "дар", что указывает на главное природное богатство региона — уголь. Как типичный советский шахтерский город Угледар имел характерную архитектуру с многоэтажными домами и широкими улицами.
Пока сюда не пришел "русский мир", Угледар был перспективным городом, в котором внедрялись социальные инициативы и популяризировали культуру. Население было преимущественно русскоязычным — около 70% жителей определяли русский как родной язык, украинский называли родным 28% респондентов.
Чтобы понять масштаб разрушений, постигших Угледар, следует сравнить, каким город был до войны и каким стал сейчас. Вот несколько примеров.
Также предлагаем к просмотру несколько видео, которым был город накануне полномасштабного вторжения и которым стало после так называемого "освобождения".
Каким город был до полномасштабного вторжения России в Украину:
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что даст россиянам восхищение Угледара. Аналитики ISW дали оценку.