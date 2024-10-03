"Союзники уже договорились": новый генсек НАТО сделал обнадеживающее заявление о членстве Украины

Он также высказался насчет влияния РФ

Сейчас Украина, как никогда раньше, близка к членству в НАТО. Киев продолжает проводить реформы на этом пути.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, над введением реформ с Украиной работает много людей.

"О членстве в НАТО. Как вы знаете, на последнем саммите НАТО в Вашингтоне в июле союзники договорились, что украинский путь к членству в НАТО необратим. Как я сказал, Украина, как никогда раньше, близка к НАТО, у нас есть комплексный пакет помощи, которая помогает Украине проводить реформы", — подчеркнул Рютте.

По мнению генсека, Украина обязательно станет членом НАТО. В то же время он уверен, что Россия не сможет этому помешать.

"Украина становится сильнее изо дня в день и, как никогда раньше, становится готовой для вступления в Альянс, и это помогает построить мостик для членства. Я думаю, этот день наступит. Украина станет полноправным членом НАТО. Россия в этом вопросе не имеет никакого влияния и никакого вето", — подчеркнул Рютте.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина близка к приглашению в НАТО. По его словам, визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон приблизил нашу страну к этому.