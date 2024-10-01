Украина должна получить место в Альянсе, – новый генсек НАТО Марк Рютте

Он выразил безоговорочную поддержку Украине

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал свое первое выступление в новой должности. В нем он четко очертил приоритеты организации, среди которых приближение Украины к членству в НАТО.

Рютте подчеркнул, что без сильной и независимой Украины невозможна крепкая безопасность в Европе. Он также подчеркнул необходимость выполнения пакета договоренностей, согласованного на Вашингтонском саммите. Об этом он заявил в Брюсселе в штаб-квартире НАТО после официального вступления в должность.

Главное из заявления Рютте об Украине

"Мой второй приоритет — усилить нашу поддержку Украины и приблизить ее к НАТО, потому что не может быть крепкой безопасности в Европе без сильной независимой Украины", — сказал Рютте. Также новый генсек сказал, что Североатлантический союз должен выполнить пакет, согласованный на Вашингтонском саммите. Это касается необратимого пути Украины к членству.

Это заявление прозвучало на фоне дискуссий о возможных форматах вступления Украины в Альянс. Издание Financial Times накануне опубликовало материал, в котором рассматриваются разные сценарии и настроения в украинском обществе по этому вопросу.

По данным FT, часть украинцев, уставших от продолжительного конфликта, склоняется к мнению о необходимости переговоров с Россией. Издание приводит слова украинских военных, считающих, что с нынешними объемами западной помощи трудно представить полное восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

В то же время, в политических кругах Украины существуют опасения, что начало переговоров может привести к социальной нестабильности. Источник, близкий к президенту Зеленскому, отметил, что глава государства осознает эти риски.

Опросы общественного мнения показывают, что украинцы в целом поддерживают идею переговоров, но все еще надеются на полную победу. Однако, как отмечает FT, стремление к полному восстановлению территориальной целостности постепенно уменьшается, и общество может быть открыто к компромиссу, если Украина получит членство в НАТО.

Эксперты обсуждают различные модели вступления Украины в Альянс, в частности, так называемую "немецкую модель", по которой подконтрольная правительству территория может вступить в НАТО, ожидая возможности воссоединения с временно оккупированными землями в будущем.

Украинские чиновники отмечают важность настоящих гарантий безопасности. "Для нас самое главное — это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую", — отметил один из украинских чиновников в комментарии FT.

Западные дипломаты сообщают о возможном повышении статуса заявки Украины на членство в НАТО еще до завершения каденции президента США Джо Байдена в январе следующего года. Однако украинская сторона настаивает, что только полноправное членство может обеспечить безопасность страны.

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