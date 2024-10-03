Новый генсек НАТО в Киеве: совершил первый международный визит в Украину

Марк Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским

В четверг, 3 октября, в Киев с официальным визитом прибыл новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Эта заграничная поездка стала дебютной в его международной деятельности после вступления в должность 1 октября.

Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Мысягин. Сообщение сделал в своем Telegram.

"Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня в Украине. Это его первый международный визит после вступления в должность 1 октября", — говорится в сообщении нардепа.

Как сообщают украинские СМИ, Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступил на совместной пресс-конференции с главой нашего государства.

Напомним, Марк Рютте во время своего первого выступления в новой должности четко обозначил приоритеты НАТО, среди которых — приближение Украины к членству в Альянсе. По его словам, без сильной и независимой Украины невозможна крепкая безопасность в Европе. Рютте также подчеркнул необходимость выполнения пакета договоренностей, согласованного на Вашингтонском саммите.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о новом генсеке НАТО Марке Рютте. Он известен не только своими обещаниями Венгрии о вступлении Украины в НАТО, но и поддержкой нашего государства.