Новый генсек НАТО в Киеве: совершил первый международный визит в Украину
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Марк Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским
В четверг, 3 октября, в Киев с официальным визитом прибыл новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Эта заграничная поездка стала дебютной в его международной деятельности после вступления в должность 1 октября.
Об этом сообщил народный депутат Украины Юрий Мысягин. Сообщение сделал в своем Telegram.
"Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сегодня в Украине. Это его первый международный визит после вступления в должность 1 октября", — говорится в сообщении нардепа.
Как сообщают украинские СМИ, Рютте провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и выступил на совместной пресс-конференции с главой нашего государства.
Напомним, Марк Рютте во время своего первого выступления в новой должности четко обозначил приоритеты НАТО, среди которых — приближение Украины к членству в Альянсе. По его словам, без сильной и независимой Украины невозможна крепкая безопасность в Европе. Рютте также подчеркнул необходимость выполнения пакета договоренностей, согласованного на Вашингтонском саммите.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что известно о новом генсеке НАТО Марке Рютте. Он известен не только своими обещаниями Венгрии о вступлении Украины в НАТО, но и поддержкой нашего государства.