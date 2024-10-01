"Нужно смотреть на развитие событий": новый генсек НАТО оценил перспективы вступления Украины в Альянс

Рютте высказался за дальнейшую помощь Киеву

Сейчас трудно предсказать, когда Украину смогут пригласить в НАТО. Это будет зависеть от нескольких факторов.

Об этом заявил новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время первой пресс-конференции на этом посту. По его словам, на саммите НАТО в Вашингтоне шла речь об Украине и ее будущем в Альянсе.

"Первое, нам нужно решить вопрос войны. Чтобы Украина получила преимущество как независимая демократическая страна. Это наш приоритет. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, какой путь впереди вступления Украины в НАТО. Но многое зависит от лидеров Украины, как будет развиваться война", — подчеркнул Рютте.

Он подчеркнул, что поддерживает продление помощи Украине. По мнению генсека НАТО, в США и Европе понимают, что если президент России Владимир Путин получит желаемое, это будет означать ухудшение ситуации с безопасностью для Альянса.

Рютте отметил, что чем больше партнеры будут сейчас помогать Украине, тем быстрее война закончится. Он подчеркнул, что Путин должен понять, что "мы не сдадимся, что мы хотим, чтобы Украина выстояла".

"Нужно смотреть на развитие событий в следующие шесть месяцев, год, два года, также в контексте возможного будущего членства Украины в НАТО. Сейчас на этом этапе очень сложно предсказать, как сложатся все обстоятельства", — заявил генсек НАТО.

Он добавил, что Украина ведет войну с РФ ради самозащиты. По словам Рютте, сейчас украинская армия удерживает часть Курской области России, в то же время у российских войск есть "определенные ограниченные успехи на поле боя".

Генсек добавил, что продвижение россиян на фронте "стоило дорого". Он отметил, что российские потери составляют 1000 убитых или раненых в день, а это означает, что около 500 тысяч россиян были убиты или ранены.

"Я поражен тем, что делает Украина. Они продемонстрировали свою решительность и креативность. Они могут оттеснить российские войска. Когда вы спросите меня, какая сейчас ситуация на поле боя, то ситуация на поле боя остается сложной", — заявил Рютте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известно о Марке Рютте. Стоит ли переживать Украине.